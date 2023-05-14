Oy kullanma saatleri: 2023 Oy kullanma işlemi saat kaçta bitiyor, kaça kadar oy kullanılacak?

Oy kullanma saatleri, araştırmaları başladı. Seçmenler kayıtlı oldukları sandıklara giderek oylarını YSK tarafından belirlenen saat aralığında kullanıyor. Sürecin sona ermesiyle ise sandıklar görevlilerce açılacak. Artık heyecan tüm Türkiye'de arttı. Halk kararını verecek ve hem 13. Cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçecek. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla "Oy kullanma işlemi saat kaçta bitiyor, kaça kadar oy kullanılacak?" soruları oylarını halen kullanmamış olanlarca merak konusu haline geldi. İşte Oy kullanma saatleri ve tüm detaylar.
OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek.
SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?
Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
OY KULLANMAMA CEZASI 2023
2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.
Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.
14 MAYIS SEÇİM YASAKLARI MADDE MADDE
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.
Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.