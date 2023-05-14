PKK/YPG elebaşına nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu 'Bager Türk' kod adlı Haydar Demirel'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. PKK/YPG içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye'de pek çok bölgede faaliyet yürüten Haydar Demirel, daha sonra sözde Hol eyaleti genel sorumluluğuna getirildi. Haydar Demirel'i, sözde Haseke eyaleti genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından itibaren MİT takibe aldı. MİT'in saha ajanları, Haydar Demirel'in son olarak sözde Hol eyaleti genel sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis'te bulunduğunu tespit etti. Terörist Demirel, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.1997-2000 yıllarında Hatay-Amanoslar'da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik eylemleri gerçekleştiren Haydar Demirel, 2010'da Hakkari Şemdinli'de iki ayrı eylemde yer aldı. 08-09 Mart 2010'da Şemdinli/Derecik/Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan eylemin faili olan Haydar Demirel, Hakkari/ Şemdinli/Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait üs bölgesine 05 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen eylemde yer alan örgüt mensuplarının da sorumlusuydu. 1993'te örgüte katılan Haydar Demirel'in 1993-1994 arasında Suriye'de bebek katili Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı belirtildi.