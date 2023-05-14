Bugün AVM’ler açık mı? 14 Mayıs seçim günü AVM’ler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye'de seçim yasakları başladı. Bunlar arasında AVM'lerin açık olup olmama durumu araştırılıyor. Hem hafta sonu hem seçim olması dolasıyla 14 Mayıs tatil gününü değerlendirmek isteyen ve alışveriş için AVM' ye gitmek isteyen vatandaşlar, AVM açık mı, kapalı mı, 14 Mayıs bugün AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Sorularına cevap arıyor. AVM'ler saat 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet verdiği biliniyor. İşte AVM çalışma saatleri ve konuya ilişkin bilgiler…