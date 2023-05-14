Bugün AVM’ler açık mı? 14 Mayıs seçim günü AVM’ler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye'de seçim yasakları başladı. Bunlar arasında AVM'lerin açık olup olmama durumu araştırılıyor. Hem hafta sonu hem seçim olması dolasıyla 14 Mayıs tatil gününü değerlendirmek isteyen ve alışveriş için AVM' ye gitmek isteyen vatandaşlar, AVM açık mı, kapalı mı, 14 Mayıs bugün AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Sorularına cevap arıyor. AVM'ler saat 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet verdiği biliniyor. İşte AVM çalışma saatleri ve konuya ilişkin bilgiler…
298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
Seçim günü saat 18.00'den sonra düğünler yapılabilecek.
YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.