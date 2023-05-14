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Giriş Tarihi: 14.5.2023 18:34 Son Güncelleme: 14.5.2023 18:36

SEÇİM ÖZEL | Seçimin nabzı A Haber ve ATV’de atıyor!

2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları belli oluyor. Türk halkı tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandık başına giderken Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye tarihi gecede en doğru ve en hızlı sonuçlarla ATV ve A Haber ortak yayınında buluşuyor.

SEÇİM ÖZEL | Seçimin nabzı A Haber ve ATV’de atıyor!

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

AHaber CANLI YAYIN

OYLAR SAYILIYOR

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemi bitmesiyle beraber okullarda kurulan sandıklar açılarak, oylar sayılmaya başlandı.

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SEÇİMİN NABZI ATV-A HABER ORTAK YAYININDA ATACAK

Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak A Haber ve ATV ortak yayınından takip edilecek.

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SEÇİM ÖZEL | Seçimin nabzı A Haber ve ATV’de atıyor!
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