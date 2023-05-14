Seçimde kaç kişi oy kullanacak? YSK 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimde oy verecek kişi sayısı yüzde kaç?

Seçimde kaç kişi oy kullanacak, Türkiye'de oy kullanan kaç kişi var sorusuna milyonların yanıt arayışı başladı. Özellikler ilk kez oy kullanacak seçmenin yüzdelik sayısı merak ediliyor. Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Peki Seçimde kaç kişi oy kullanacak? 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimde oy verecek kişi sayısı yüzde kaç?
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde bugün saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek.
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
Seçimde bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.
Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.
"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması durumunda oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz hale getirecek.
Oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oy geçersiz sayılacak.
YSK Başkanı Ahmet Yener seçimden kısa süre önce yurt içi seçmen sayısını paylaşmıştı. Yener, "Yurt içi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" ifadelerine yer vermişti.