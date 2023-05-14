Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, oyunu Ankara’da kullandı

"ÖNEMLİ OLAN, İNŞALLAH YENİ KURULACAK HÜKÜMETİN, İKTİDARIN, DEVLETİMİZİN HAYRINA İŞLER YAPMASIDIR"

Seçimlerin ülke genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Erbakan, parti genel başkanı olarak ilk defa seçimlere girmenin de kendisi için ayrı önem taşıdığını söyledi.