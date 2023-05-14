YSK’dan oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar

İLGİLİ MADDELER

YSK kararında atıfta bulunulan 298 sayılı Kanun'un 98'inci maddesi, "Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır.