Başkan Erdoğan ‘Çok yanlış’ diyerek tepki gösterdi: Depremzedelere hakaret ediyorlar

"ÇOK YANLIŞ ÇOK ÇİRKİN"

Depremzedelere bu ara çok hakaretler edildiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii bu çok çok yanlış, çok çok çirkin. Bu hafta sonu, cumartesi, pazar inşallah bölgede olacağız. Devlet Bey ile bugün yaptığım görüşmede 'Ben gelmeye hazırım' dedi. Belki Fatih Bey de gelecek. Birlikte bölgeyi dolaşacağız. Halkımızla oralarda kucaklaşmak suretiyle onları moralize etmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii bu arada Hatay Defne'de malum hastane konusunda 'yapamazlar, edemezler' filan deniyordu. Şu anda devlet hastanesi orada bitme noktasına geldi. Bu kadar kısa sürede çelik konstrüksiyonla, şu anda içindeki bütün elektronik aksam buraya yerleştirildi. Orayı da belki açma durumumuz olacak."

Defne Devlet Hastanesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı görüntüler hatırlatılarak, hastane inşaatının bitme noktasına geldiği aktarılan Erdoğan, "Özellikle çevre, peyzaj onları da kastettim. Bitecek yani. Sadece iç kısmın aksamı değil de çevre ve peyzaj vesairesini de yapmak suretiyle bunun vatandaşı psikolojik olarak da etkilemesini çok önemsiyorum. Bakanımıza da 'Bunları da bitirelim' diye söyledim. İnşallah hafta sonuna kadar onlar da biterse çok çok daha güzel olur." diye konuştu.