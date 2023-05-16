CHP-FETÖ ilişkisi deşifre oldu! Firari Said Sefa’dan itiraf: Genel Merkez’deki kaynağım bana yolluyordu

"CHP'DEKİ HABER KAYNAĞIMDAN VERİ ALIYORDUM"

FETÖ'nun operasyon hesabı 'Fuat Avni'nin yöneticileri arasında yer alan Said Sefa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Merkezi içinde kendisine anlık olarak veri akışı sağlayan birinin olduğunu itiraf etti. "Başta CHP Genel Merkezi'nde olan haber kaynağımdan olmak üzere verileri alabiliyordum" diyen FETÖ'cü Said Sefa, güncelleme oldukça kensine verilerin gönderildiğini belirtti.

Bütün verilerde Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 49 seviyesinde olduğunu söyleyen FETÖ'cü Sefa, verilerin CHP'li eski vekillere ve CHP'li gazetecilere dağıltıldığını ifade etti.