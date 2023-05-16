Depremzededen beddua edenlere tokat gibi cevap! Aldığı bir şişe suyun parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilimi seçimleri için sandık başına gitti. AK Parti, son seçimde elde ettiği oy oranıyla, üst üste girdiği yedi genel seçimden birinci parti olarak çıktı. AK Parti'nin deprem bölgesinde de birinci parti çıkmasını hazmedemeyenler sosyal medya üzerinden depremzedelere beddua ettiler.
DEPREMZEDE ALDIĞI BİR ŞİŞE SUYUN PARASINI İADE ETTİ
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremde 11 yakınını kaybederek Kayseri'ye gelen bir depremzede ise yapılan beddualara kayıtsız kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2 buçuk lira gönderen depremzede vatandaş dekonta ise "Depremde 1 şişe su almıştım Ankara Belediyesi'nin standından. Haram edenlere iletiniz" notunu düştü. Depremzedenin bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.
"BUNLAR MENDERESİ ASTIKLARI İPİN PARASINI DA İSTEDİ"
Elbistanlı depremzedenin aldığı bir şişe suyun parasını iade etmesi üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi. Nil Yıldız adlı sosyal medya kullanıcısı ise yaşanan olayın kendisine Adnan Menderes'i asanların ipin parasını eşinden istemesi olayını hatırlattığını belirterek,; "Çok üzücü bir durum. Konu ile alakası yok ama, bana rahmetli Menderesi astıkları ipin parasını eşi Berrin hanımın kapısına dayanıp makbuz karşılığı istediklerini hatırlattı nedense" yorumunda bulundu. Kenan Erol adlı kullanıcı ise "Böyle insanlarımız oldukça yedi düvel gelseniz bile kaybedersiniz Allahın izniyle" paylaşımında bulundu.