Kılıçdaroğlu'nun 'öndeyiz' manipülasyonu! "Milletine yalan söyleyenden cumhurbaşkanı olmaz"

Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde sandık başına gitti. Türk halkı milletvekilliği seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'na büyük destek vererek Meclis çoğunluğunu elde etmesini sağladı.
BAŞKAN ERDOĞAN İKİNCİ TURA BÜYÜK ÜSTÜNLÜKLE GİDİYOR
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı üstünlüğü ile sona erse de ikinci tura kaldı. Başkan Erdoğan, oyların yüzde 49.5'ini alırken en yakın rakibi 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 5 puan fark attı.
BAY KEMAL'DEN "ÖNDEYİZ" YALANI
Kemal Kılıçdaroğlu oy sayımının devam ettiği 19.53 civarında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu bu paylaşımında "Öndeyiz" ifadelerini kullanarak bir algı operasyonu girişimi gerçekleştirdi.
Oysa Kılıçdaroğlu'nun bu tweeti attığı dakikalarda sadece Anadolu Ajansı verilerinde değil seçimi takip ettiği Anka Haber Ajansı verilerinde de açık bir farkla geride olduğu ortadaydı.
Anka Haber Ajansı saniye saniye hangi veriyi abonelerine verdiğini paylaştı.— Mustafa Akış (@mustafaakis) May 16, 2023
Biz de bu sayede CHP Genel Merkezi'nde o saatlerde neler olduğunu görebiliyoruz.
Buna göre Kılıçdaroğlu'nun "öndeyiz" diyerek tweet attığı saat 19:53'te Anka Haber Ajansı'na göre:
KK : 43,99… https://t.co/dVITW6kAYZ pic.twitter.com/c0tWbbWNvD
MUSTAFA AKIŞ: MİLLETE YALAN SÖYLEYENDEN CUMHURBAŞKANI OLMAZ
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış söz konusu durumla ilgili veriler paylaştı. Akış "Anka Haber Ajansı saniye saniye hangi veriyi abonelerine verdiğini paylaştı. Biz de bu sayede CHP Genel Merkezi'nde o saatlerde neler olduğunu görebiliyoruz. Buna göre Kılıçdaroğlu'nun "öndeyiz" diyerek tweet attığı saat 19:53'te Anka Haber Ajansı'na göre: KK : 43,99 RTE : 50,65. Aslında Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabloda yedi puan geride olmasına rağmen açık açık yalan söylemekten çekinmediği net bir şekilde görülüyor." dedi.
Akış ayrıca "Milletine yalan söyleyenden Cumhurbaşkanı olmaz!" diye ekledi.