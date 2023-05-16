Kılıçdaroğlu'nun 'öndeyiz' manipülasyonu! "Milletine yalan söyleyenden cumhurbaşkanı olmaz"

BAY KEMAL'DEN "ÖNDEYİZ" YALANI

Kemal Kılıçdaroğlu oy sayımının devam ettiği 19.53 civarında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu bu paylaşımında "Öndeyiz" ifadelerini kullanarak bir algı operasyonu girişimi gerçekleştirdi.

Oysa Kılıçdaroğlu'nun bu tweeti attığı dakikalarda sadece Anadolu Ajansı verilerinde değil seçimi takip ettiği Anka Haber Ajansı verilerinde de açık bir farkla geride olduğu ortadaydı.

MUSTAFA AKIŞ: MİLLETE YALAN SÖYLEYENDEN CUMHURBAŞKANI OLMAZ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış söz konusu durumla ilgili veriler paylaştı. Akış "Anka Haber Ajansı saniye saniye hangi veriyi abonelerine verdiğini paylaştı. Biz de bu sayede CHP Genel Merkezi'nde o saatlerde neler olduğunu görebiliyoruz. Buna göre Kılıçdaroğlu'nun "öndeyiz" diyerek tweet attığı saat 19:53'te Anka Haber Ajansı'na göre: KK : 43,99 RTE : 50,65. Aslında Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabloda yedi puan geride olmasına rağmen açık açık yalan söylemekten çekinmediği net bir şekilde görülüyor." dedi.

Akış ayrıca "Milletine yalan söyleyenden Cumhurbaşkanı olmaz!" diye ekledi.