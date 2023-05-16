Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nun 'öndeyiz' manipülasyonu! "Milletine yalan söyleyenden cumhurbaşkanı olmaz"
Giriş Tarihi: 17.5.2023 00:04 Son Güncelleme: 17.5.2023 00:29

Kılıçdaroğlu'nun 'öndeyiz' manipülasyonu! "Milletine yalan söyleyenden cumhurbaşkanı olmaz"

14 Mayıs Genel Seçimleri AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın net zaferi ile sonuçlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu büyük farkla önde bitirdi. Öte yandan 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim gecesi yine manipülasyona kalkıştı. Kılıçdaroğlu, sonuçları takip ettiği Anka Haber Ajansı verilerinde bile geride olduğu dakikalarda "Öndeyiz" paylaşımında bulunarak algı operasyonuna girişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da konuyla ilgili verileri paylaşarak "Milletine yalan söyleyenden Cumhurbaşkanı olmaz!" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ’öndeyiz’ manipülasyonu! Milletine yalan söyleyenden cumhurbaşkanı olmaz

Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde sandık başına gitti. Türk halkı milletvekilliği seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'na büyük destek vererek Meclis çoğunluğunu elde etmesini sağladı.

BAŞKAN ERDOĞAN İKİNCİ TURA BÜYÜK ÜSTÜNLÜKLE GİDİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı üstünlüğü ile sona erse de ikinci tura kaldı. Başkan Erdoğan, oyların yüzde 49.5'ini alırken en yakın rakibi 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 5 puan fark attı.

KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU DEZENFORMASYONDA YARIŞTI!

Öte yandan seçim günü yine bilindik manipülasyon girişimlerine sahne oldu. Özellikle bu noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başı çekti.

BAY KEMAL'DEN "ÖNDEYİZ" YALANI

Kemal Kılıçdaroğlu oy sayımının devam ettiği 19.53 civarında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu bu paylaşımında "Öndeyiz" ifadelerini kullanarak bir algı operasyonu girişimi gerçekleştirdi.

Oysa Kılıçdaroğlu'nun bu tweeti attığı dakikalarda sadece Anadolu Ajansı verilerinde değil seçimi takip ettiği Anka Haber Ajansı verilerinde de açık bir farkla geride olduğu ortadaydı.

MUSTAFA AKIŞ: MİLLETE YALAN SÖYLEYENDEN CUMHURBAŞKANI OLMAZ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış söz konusu durumla ilgili veriler paylaştı. Akış "Anka Haber Ajansı saniye saniye hangi veriyi abonelerine verdiğini paylaştı. Biz de bu sayede CHP Genel Merkezi'nde o saatlerde neler olduğunu görebiliyoruz. Buna göre Kılıçdaroğlu'nun "öndeyiz" diyerek tweet attığı saat 19:53'te Anka Haber Ajansı'na göre: KK : 43,99 RTE : 50,65. Aslında Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabloda yedi puan geride olmasına rağmen açık açık yalan söylemekten çekinmediği net bir şekilde görülüyor." dedi.

Akış ayrıca "Milletine yalan söyleyenden Cumhurbaşkanı olmaz!" diye ekledi.

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Kılıçdaroğlu'nun 'öndeyiz' manipülasyonu! "Milletine yalan söyleyenden cumhurbaşkanı olmaz"
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