28 Mayıs’ta başarımızı zaferle taçlandıracağız

BaşkanErdoğan 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek 28 Mayıs'taki ikinci tur seçim için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik. Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakârlıklarınız için teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum. Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti...Seçimlerin ikinci turu 27 Mayıs darbesinin 63'üncü yıldönümünden bir gün sonra, 28 Mayıs tarihinde yapılacak. Bizler siyasetinin merkezine milli iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız. Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz.Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisini hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Depremzede kardeşlerimiz bizden bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor. 28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak çalışacağız.28 Mayıs seçimi için çalışmaya sandığın renginin belli olmasıyla başladık. İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz. Size güveniyorum.ErdoğanMYK'da kurmaylarına "Bu süreçte, daha kapsayıcı bir dil kullanacağım" dedi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanya sürecinde televizyon programlarına ağırlık vereceği de öğrenildi.