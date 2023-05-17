Akşener’den, ‘Ben demiştim’ hazırlığı

14 Mayıs seçimlerinde tarihi hezimete uğrayan Millet İttifakı'nda HDP pişmanlığı yaşanıyor. Terör örgütü güdümündeki HDP ile ortaklığın milliyetçi seçmeni kaçırdığı kanaatinde birleşen 6 parti, 11 günlük süreçte özellikle toprak bütünlüğü ve terörle mücadeleye ilişkin daha keskin mesajlar vererek yeni bir algı oluşturmaya çalışacak. Seçimin kaybedilmesi halinde ise partiler arasındaki tüm işbirliği sona erecek. Aylarca "seçilebilecek aday" vurgusu yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismine itiraz eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28 Mayıs'tan sonra bu tezini bir kez daha gündeme taşıması bekleniyor. HDP ile ortaklığa CHP içinden bir isyan da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. İttifakın yanlış bir strateji izlediğini sosyal medya hesabı üzerinden itiraf eden Özcan, "Artık yeter, ABD uşağı HDP'nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye milyonlarca Türk milliyetçisi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz" çıkış yaptı.Öte yandan 28 Mayıs seçiminin kaybedilmesi halinde Millet İttifakı'nın parçalanmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz haftalarda olası senaryoya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Seçim kaybedilirse ittifak dağılır" mesajı vermişti. İttifakın kârlı partileri ise DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti oldu. Meclis'e girebilmeleri mümkün değilken CHP'nin oyları sayesinde 37 koltuk kazanan küçük ortakların bu hamlesi "tarihi vurgun" olarak tanımlandı. Seçim sonuçları İyi Parti kanadında da şok etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına başından beri karşı çıkan ve 4 günlüğüne masayı dağıtan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 28 Mayıs sonrası geçmişteki tezlerini hatırlatan çarpıcı bir değerlendirme yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.