Almanya’da Sabah ve A Haber temsilcilerine gözaltı! Cemil Albay ve İsmail Erel o anları anlattı

Alman polisi, Darmstadt Başsavcılığının emriyle A Haber Muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay sabah saatlerinde Almanya'daki evlerine düzenlenen baskında gözaltına alındı.
EVLERİ 4,5 SAAT KÖPEKLE ARANDI
Evlerinde 4,5 saat köpeklerle arama yapan polis evde bulunan belge değeri çok sayıda evrak, bilgisayar ve cep telefonuna koydu. Darmstadt Polis Merkezine götürülen Türk gazeteci İsmail Erel ve Cemil Albay, Güney Hessen Polis Merkezinde 4 saat boyunca sorgulandı.
FİRARİ İSMİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE...
İki Türk gazetecinin evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmasının Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan Cevheri Güven'in şikayeti üzerine gerçekleştiği belirtildi. Darmstadt kentinde bulunan Güney Hessen Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan İsmail Erel ve Cemil Albay serbest bırakıldı.
BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
Erel ve Albay'ın gözaltına alınması sonrası Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay yaşananları A Haber ekranlarında anlattı.
HER ŞEYE EL KOYDULAR
Sabah saat 6'da kapı çaldı ve çok sayıda polis kapıdaydı. Giyinmeme bile izin vermeden evimizde arama yapıldı. Evin altını üstüne getirdiler. Bilgisayarlara ve üzerinde Sabah yazan her şeye el koydular. Bodrum katını da aradılar. Arabamı da Emniyet'e çektiler.
"3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMA DURUMU İZAH ETMEK ZOR OLDU"
İfade vermeyi reddettim. Talihsiz bir gün yaşadık. Sadece avukatımı arayabileceğimi söylediler. Daha önce birkaç kez büromuz basılmıştı. İlk kez evimize geldiler. 3 yaşındaki çocuğuma durumu izah etmek zor oldu.
YAYINLARDAN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR
Yayınlardan rahatsız olunuyor. Almanlara Türkiye'deki bir terör örgütünün neler yaptığını anlatıyoruz bundan rahatsız oluyorlar.
"CEVHERİ GÜVEN HAKKINDA BİR ŞEY YAZMAYIN" DEDİLER
Bizi şikayet eden firari Cevheri Güven hakkında bir şey yazmamız konusunda da uyarıldık.
İSMAİL EREL: TERÖRİST MUAMELESİ YAPILDI
A Haber muhabiri İsmail Erel de yaşadıklarını anlattı. Erel, "Baskında evimde yapılan arama 4,5 saat sürdü, terörist muamelesi yapıldı." dedi.
Erel'in açıklamalarından satır başları; Saat tam 6'da kızım yatak odasına girdi baba polis geldi dedi. Açmasaydın kızım kapıyı dediğim sırada baktım zaten arkamda duruyorlar bile. Dedim ne oldu? Arama emrimiz var dediler. Konu ne? Konuyu söylemiyorlar. Arayamazsınız diyorum arama emrini gösteriyor. Gazetecilik mahremiyeti var kaynak mahremiyeti var.
NE BULDULARSA ALDILAR!
Evin altını üstüne getirmek suretiyle evde buldukları ne kadar dijital malzeme varsa ne varsa buldukları her şeyi aldılar götürdüler. Arabayı didik didik ettiler arabayı aldılar çekiciyle karakola götürdüler.
Tüm eşyalarımıza el konuldu, işimizi yapamaz durumdayız.