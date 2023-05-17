Almanya’da Sabah ve A Haber temsilcilerine gözaltı! Cemil Albay ve İsmail Erel o anları anlattı

"3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMA DURUMU İZAH ETMEK ZOR OLDU"

İfade vermeyi reddettim. Talihsiz bir gün yaşadık. Sadece avukatımı arayabileceğimi söylediler. Daha önce birkaç kez büromuz basılmıştı. İlk kez evimize geldiler. 3 yaşındaki çocuğuma durumu izah etmek zor oldu.

YAYINLARDAN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR

Yayınlardan rahatsız olunuyor. Almanlara Türkiye'deki bir terör örgütünün neler yaptığını anlatıyoruz bundan rahatsız oluyorlar.

"CEVHERİ GÜVEN HAKKINDA BİR ŞEY YAZMAYIN" DEDİLER

Bizi şikayet eden firari Cevheri Güven hakkında bir şey yazmamız konusunda da uyarıldık.