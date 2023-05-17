Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam CNN Türk-Kanal D ortak yayınında soruları yanıtladı. 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun da yol haritasını açıklayan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Sandıkta tecelli eden irade, başımız gözümüz üstünedir. Bugün tüm liderlerle görüşme yaptım. 12 günü iyi değerlendireceğiz. Rehavete kapılmayacağız. Deprem bölgesinin belli bir bölümünü hafta sonu ziyaret edeceğim. Miting pek düşünmüyorum. Deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Devlet Bey ile yaptığım görüşmede, 'Ben gelmeye hazırım' dedi. Belki Fatih Bey de gelecek. Hatay Defne'de malum hastane konusunda 'Yapamazlar' deniyordu. Devlet Hastanesi bitme noktasına geldi. Orayı belki açma durumumuz olacak.Hâlâ hatayı kendinde değil, millette arıyorlar. Deprem bölgesi için tehdit sallıyorlar. Kendilerine oy vermeyenlere hakaret ediyorlar. Bu kifayetsiz muhterisler CHP'nin başında olduğu sürece millet ne mesaj verirse versin gereğini yapamayacaklar. Biz oranın bize olan oy noktasında yaklaşımını biliyoruz. Benim için Defne'de ölen insanlar önemli. Ben bugüne kadar gerek başbakanlığım, gerekse cumhurbaşkanlığımda böyle bir ayrımı hiçbir yerde yapmadım.Sağlıklı yönetim isterseniz, gerek yürütme gerek yasama, bu uyumlu olursa netice çok daha farklı olacaktır. Parlamentoda sağlıklı yapı ortaya çıkmazsa sıkıntı olacaktır. Yürütme ve yasamanın uyumlu çalışması, hükümetin kalkınmasına hizmet eder. İstikrar ve güven çok önemli. İstikrarlı yönetim varsa, ülkede huzur ve refah olur. Geçmişteki koalisyon hükümetlerinde ne çileler çektik.29 Mayıs'a inşallah çok farklı uyanacağız. Milletimizin sandıklara koşacağına inanıyorum. Mayıs ayındayız özellikle Karadeniz'de çaya fındığa gidenler olabilir. Diyorum ki bunları erteleyin. Oyunuzu kullanın, öyle ziyaretlerinizi yapın.(Seçim gecesi CHP'den yapılan açıklamalar) Bunlar klasik CHP ve bay bay Kemal davranışı. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi de ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde, 'Kazandık' açıklaması yaptılar. Gerek YSK gerek AA görevini başarıyla yerine getirmiştir. Kendi seçmenlerini aldatmaktan utanmıyorlar. Bunlar beceriksizliklerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz cevabı 28 Mayıs'ta tekrar verecektir. Biz kazanınca ülkede kimse kaybetmeyecek. Bu 2 kere 2, 4.Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan alıyor.(Seçim öncesi) Sahte bir anket pazarı kuruldu. Görüldüğü gibi hepsi iflas etti. Gerçek anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı. İkinci nihai anketi 28 Mayıs'ta milletim yapacak. Bu anketle üzerinde tartışma yapılmayacak bir netice çıkacaktır.Büyük Türkiye Yüzyılı bizim en büyük müjdemiz. Beyannamemizi hayata geçirmek en büyük adımımız olacak. İstiyoruz ki, kutlu binada herkesin harcı olsun. Açıkladığımız beyannamemiz halkımızla paylaşıyoruz. Burada gerek mesleğine göre katkısı olabilecek çok insan var. Vatandaşlarımın katkısını bekliyorum.Tüm seçmenlerin sandıklara birinci turda olduğu gibi gitmesi tavsiyemdir. Manşet; 'Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa'. Sakın ha ihmal yok, herkes sandığa.('TBMM Başkanı kim olacak?' sorusu üzerine) Aklımda hafıza kayıtlarımda olanlar bende kalsın. Orada göreve geçici Meclis Başkanı gelecek. Şu anda Devlet Bey ile bu süreci geçireceğiz. Bugün (dün) görüşme fırsatımız oldu. Hak onun. Bu adımı atmış oluruz. Devlet Bey'in adeta devlet anlayışı içindeki sükunetiyle bu süreci atlatır, Meclis Başkanlığı seçimlerini de rahatlıkla geçirmiş oluruz. Parlamento oluşmuş olacak, sonrasına da bakar, yoluna koyarız.AKParti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında dün yapılan strateji toplantısında, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimde izlenecek yol haritasının çerçevesi çizildi. Buna göre güven ve istikrarın devamlılığı mesajı verilecek. '85 milyon için kuşatıcı cumhurbaşkanı' profili öne çıkartılacak. Ankara ve İstanbul'da mitingler yapılacak.ANKARA