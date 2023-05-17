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Giriş Tarihi: 17.5.2023 10:09

CHP’li başkanın eşinden tepki çeken paylaşım! 'Atatürk yanlış milleti kurtarmış'

CHP’li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer’in, “Mustafa Kemal Atatürk yanlış milleti kurtarmış” şeklindeki paylaşımı büyük tepki çekti. Sandıktan çıkan sonuca saygı göstermeyen Dinçer, gelen tepkiler üzerine paylaşımı sosyal medya hesabından sildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP’li başkanın eşinden tepki çeken paylaşım! ’Atatürk yanlış milleti kurtarmış’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılırken halkın tepkisini çeken bir paylaşım da CHP'li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer'den geldi.

Dinçer paylaşımda, "Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL'yi fazla bulmuş, depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş. Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış. Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş. Bu hayatı hak ediyorlarmış. Ne diyeyim Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış" ifadelerini kullandı. Sandıktan çıkan sonuca saygı göstermeyen Dinçer, gelen yoğun tepkiler üzerine paylaşımını daha sonra sosyal medya hesabından sildi.

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CHP’li başkanın eşinden tepki çeken paylaşım! 'Atatürk yanlış milleti kurtarmış'
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