Depremzede Yaren rezillere ders verdi

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde asrın deprem felaketinin yaşandığı şehirlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor destek geldi. Bazı CHP'liler ve muhalif seçmen, bu duruma tahammül edemedi, sosyal medyadan hakaret, küfür ve tehditler savurdu. Komedyen Şahan Gökbakar, Cumhur İttifakı seçmenini suçlayıp, "Dün gördüm ki yüzde 50 durumdan memnun. Başka öncelikleri var. Belki onlara yaşatılanlardan, belki inandırıldıkları yalanlardan, asla başka birisine güvenmiyorlar" ifadelerini kullandı. Tiktok'ta video paylaşan bir gurbetçi ise ağza alınmayacak küfürler ve hakaretlerle depremzedeye yönelik ırkçılık dolu sözler kullandı. Kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.Sosyal medyada insanlık dışı ifadeler kullanılmasına depremzede vatandaşlar ders gibi cevaplar verdi. Kendileri hakkında kullanılan çirkin sözlere Tiktok'taki video ile yanıt veren Yaren adlı Adıyamanlı genç kız, "'Keşke enkaz altında ölseydiniz' bile deniliyor. Evet biz depremi yaşadık. Deprem Allah'tan geldi. Rabbim insanın kaderine ne yazdıysa o oldu. Bu Tayyip Erdoğan'dan önce yazılan bir kaderdi. Biz bunu yaşayacaktık. Ne kadar kendi yerime koysan da bilemezsin. Çoğu insan mağdur kaldı ama burada Tayyip Erdoğan'ın ne suçu var? Siz zaten bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren insanlardınız. Bu sizin ekmeğinize yağ sürmek. Depremi ortaya atmak, insanları bu şekilde suçlamak, sabote etmek. Sizin için bu kadar basit. Hayat siyasetten ibaret değil, biz her zaman doğrunun yanında olduk. Biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değişmeyiz. Sonuna kadar AK Parti. Memleketimle gurur duyuyorum" dedi.Seçimde Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini söyleyen bir genç de paylaştığı videoda, "Başaramayacağını bile bile Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdik. Şimdi de çıkmış diyorlar ki 'Depremzedeler her şeyi hak ediyordu'. Bir dahaki turda oyumu basacağım AK Parti'ye. İnsan canı bu kadar ucuz mu?" dedi.Oyuncu Sinan Albayrak, hakaret edenlere tepkisini dile getirdi. Albayrak, "Yorumlar gerçekten artık midemi bulandırdı. İğrenç insanlarsınız. Deprem bölgesinden insanlara 'Keşke hepiniz orada ölseydiniz, keşke hepiniz geberseydiniz, katilinize âşıksınız, katil seviciler, bilmem ne çocukları' dediniz. Deprem bölgesindeki insanlara hakaret eden o insanlara söylüyorum. Sizler gerçekten var olmaması gereken ucube yaratıklarsınız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi önde tamamlamasının ardından, sanat dünyasında da Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kitle suçlu aramaya başladı. Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, "Bu toplumun sadece doğruyu görmesini ve aslında daha iyi yaşamanın hakkı olduğunu anlamasını istiyorum. İstiyorum daaa... Dün gördüm ki ülkemizde yüzde 50'si bu durumdan memnun ya da böyle görmüyor. Başka öncelikleri var" yazdı.