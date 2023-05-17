Genel Merkez’deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin’den CHP’ye rest!

Gürsel Tekin'in açıklamalarına ise partililer sosyal medyadan şu sözlerle tepki gösterdi:

"İKTİDAR OLMAK GİBİ DERTLERİ YOK"

*Bu adamlar CHP genel merkezine çöreklenmişler ve orayı bir rant kapısına çevirmişler, iktidar falan olmak gibi bir dertleri yok, keyifleri yerinde. Yıllardır hangi üstün özelliklerinden dolayı sürekli milletvekili seçiliyorlar bunlar? Kars'a git ve görevini yap efendi!

*Adama bak. Kars'ta görevlendirilmiş ama İstanbul'da çalışacakmış.Parti disiplini filan hak getire.

*Kars'ta görevlendirilmiş ama beyefendi Kars'a gitmiyormuş. Paşa keyfi bozulmasın deyü. Parti içi disiplin CHP'de hak getire.