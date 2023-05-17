Haberler Gündem Haberleri Medya Derneği'nden Almanya'nın SABAH'a baskınına sert tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz
Giriş Tarihi: 17.5.2023 20:11 Son Güncelleme: 17.5.2023 20:51

Medya Derneği'nden Almanya'nın SABAH'a baskınına sert tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

Medya Derneği, "Turkuvaz Medya Grubu’nun Almanya bürosu temsilcileri deneyimli gazeteciler İsmail Erel ve Cemil Albay’ın 17 Mayıs 2023, sabah 06.00’da Alman polisi tarafından hukuksuz bir şekilde göz altına alınmaları, kullandıkları telefonların ve bilgisayarların gasp edilmeleri, evrensel bir değer olan ‘Basın ve İfade Özgürlüğü’ açısından kabul edilemez bir hadisedir." açıklamasında bulundu.

Medya Derneği’nden Almanya’nın SABAH’a baskınına sert tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

Medya Derneği, "Rutin mesleki faaliyetlerini yapmaktan başka bir faaliyeti olmayan gazetecilerin göz altına alınmaları sonrası aileleri ve çalıştıkları kurumla irtibat kurmaları ve durumlarıyla ilgili bilgi vermelerinin engellenmesi, yaşananların vahametini daha da artırmıştır." açıklamasını yaptı.

Medya Derneği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Almanya gibi demokratik ve Basın ve İfade Özgürlüğü'ne saygılı olduğu varsayılan bir ülkedeki bu gelişmenin, gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılması ile neticelenmesi sevindiricidir. Ancak, göz altı sürecinde Alman makamlarının iki gazetecinin durumuyla alakalı ayrıntılı bilgi vermemesinin, aileleri ve meslektaşlarının endişelerine sebebiyet vermesi, not edilmiştir.

Almanya, Basın özgürlüğüne saygı duyarak, gazetecilere yönelik bu hasmane ve keyfi tutumundan ve FETÖ terör örgütü hakkında haber yaptıkları gerekçesiyle gazetecilere gözdağı vermekten bir an önce vazgeçmelidir.

ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ

Evrensel kuralları ihlal eden Alman makamlarını, Basın ve İfade Özgürlüğü ve temel insan hakları konusunda daha hassas davranmaya ve gazeteci arkadaşlarımızdan ve kurumlarından özür dilemeye davet ediyoruz.

Medya Derneği olarak, şiddetle kınadığımız bu gelişmeleri bütün uluslararası platformlarda gündeme getirecek ve sonuna kadar takipçisi olacağız.

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Medya Derneği'nden Almanya'nın SABAH'a baskınına sert tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz
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