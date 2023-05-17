Millet iradesiyle dalga geçtiler

CHP'ye yakın isimler; yaşanan başarısızlıktan, CHP lideri Kılıçdaroğlu hariç herkesi sorumlu tuttu. Bunlardan biri de Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan oldu. Seçimi CHP Genel Merkezi'nden takip eden gazeteci Bahar Feyzan, Özkan gitmeden Başkan Erdoğan'ın 10 seçim daha kazanabileceğini vurgulayarak "Gidiyorsunuz oraya gazeteci olarak, orada dönen tiyatroyla salak yerine konuluyormuş gibi hissettim.'Abi biz kazandık ya, biz kazandık' diye gelen bir ekip var. Tuncay Özkan geliyor, insanlarla anormal lakayt bir şekilde iddialara giriyor, 'Ya yüzde 52 yazabilirsiniz' filan diye atıp tutuyor oradan. Hani Tuncay Bey, hani 52'ydi. Bu kulaklar bunu duydu. Milletin iradesiyle dalga geçildiği bir şeydi" dedi.