Şırnak’tan acı haber geldi: 5 şehit

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde önceki gün başlatılan operasyonda, PKK/KCK üyesi bir terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Dün de devam eden operasyonda arazi araması esnasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çatışmada, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.Operasyonda, Uzman Çavuşlar Bayram Doğan, Gaffar Mayik, Özcan İlhan ve Serkan Ölmez ile güvenlik korucusu Cevher Özgün şehit oldu. Şehitlerden İz Takip Köpeği Unsur Komutanı olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez (39) 2 çocuk babasıydı. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın şehadet haberini alan Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyündeki annesi Havva ve babası Necati Doğan gözyaşlarına boğuldu. Bekâr olduğu öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan babası Mahmut Mayik acı haberle yıkıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şehitler için taziye mesajı yayımladı.Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız.SABAH