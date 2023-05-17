Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 17.5.2023 20:07 Son Güncelleme: 17.5.2023 20:53

Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.

DHA
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine göz açtırmamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"TERÖRİSTLERİ KENDİ KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜYORUZ!"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıkları çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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