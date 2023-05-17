Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine göz açtırmamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"TERÖRİSTLERİ KENDİ KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜYORUZ!"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıkları çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.