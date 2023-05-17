Yenilginin faturası Adıgüzel’e kesildi

Seçimhezimeti sonrası CHP'de fatura kesilen isimlerden biri de Onursal Adıgüzel oldu. Oy sayımı devam ederken parti kurmaylarını yanlış bilgilendirdiği iddia edilen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sık sık demeç verip kamuoyunu yanıltmasına vesile olduğu öne sürülen Adıgüzel, seçim gecesinden bu yana tepkilerin odağındaydı. Partiye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre görevinden alınan Adıgüzel, sosyal medya hesabından ise istifa ettiğini duyurdu. Adıgüzel'in görevden alınmasının ardında, FETÖ'nün Goebbels'i diye tanımlanan firari Cevheri Güven'in etkili olduğu iddia edildi. Güven, sosyal medyada, "Onursal Adıgüzel'den bir halt olmayacağını söylemiştim. Medyaya sonuç paylaşamayacak dijital bir sistem dahi kurmadı. Halk TV ekranında gazeteciler cep telefonundan verileri tweet okuyarak paylaştı" mesajını paylaştı. İlerleyen saatlerde Kılıçdaroğlu, Adıgüzel'i görevden aldı.