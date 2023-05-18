Bakan Kurum’dan, CHP’nin seçim manipülasyonuna tepki: Yine algı peşinde koşmaya çalıştılar

"SEÇİM GECESİ MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAYGISIZLIK ETTİLER"

Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O gün gece hatırlarsınız 'Kazanıyoruz, öndeyiz.' dediler. Seçim gecesi milletimizin iradesine saygısızlık ettiler, manipülasyon yapmaya çalıştılar. Yine algı peşinde koşmaya çalıştılar ve işin sonunda, işlerinin başında durmayanların, işin dışında her işle meşgul olanların kaybettiğini gördük. Yine hakikatin, gerçeklerin kazandığını ve hizmet edenlerin ezici bir çoğunlukla önde olduğunu tüm milletimiz sandıkta göstermiştir. Film çekip sosyal medyada yayınlayanların, yine yayınlamayı icraat sayanların kaybettiği bir seçim olmuştur. Bu seçimde de 15 seçimdir olduğu gibi eser ve hizmet siyaseti kazandı."

Daha sonra partisinin Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kurum, seçim sürecinde teşkilat üyelerinin mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirip yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirdi. Kurum, parti teşkilatına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Seçmenin, işini hakkıyla gerçekleştirenlerin destekçisi olduğunu vurgulayan Kurum, "Milletimiz gerçekçidir. Hayale değil hakikate, lafa değil icraata, sözünü tutmayanlara değil de icraatları gerçekleştirenlere, iş yapanlara destek olmuştur. Milletimiz 14 Mayıs'ta, sırtını terör örgütlerine, teröristlere, Kandil'e, PKK'ya, FETÖ'ye dayayanlara değil, ülkesi için, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için, bayrağı, ezanı için mücadele edenlere destek olmuştur. Milletimiz, kendisinin aklıyla alay edenlere hatta hakir görenlere destek vermemiştir." diye konuştu.