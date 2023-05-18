Barış Atay’a “yargılanacaksın” diyen üniversite öğrencisi ölümle tehdit edildi

14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilemeyen Barış Atay'a sosyal medyada "Yargılanacaksın" diyerek tweet atan hukuk fakültesi öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver (23), ölümle tehdit edildi. Tanrıöver, "Seçimlerden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza yargılanacaksın demekten gocunmayanlar bunları söyleyince düşünce özgürlüğü oluyor, biz söyleyince ölüm tehditleri alıyoruz" dedi.
'TIRŞİK' DİYE HİTAP ETTİ
İstanbul Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Tanrıöver, milletvekili seçilemeyen Barış Atay'ın Twetter hesabına "Dokunulmazlık zırhın kalktı sevgili Barış yargılanacaksın" paylaşımı yaptı. Atay'da hesabından "Kaybetmekten korktuğu için koşa koşa bakan olup dokunmazlık alan bakanlarınızdan sandın beni herhalde tırşik" yanıtını verdi.
TROL ORDUSU SALDIRDI
Mehmet Rıdvan Tanrıöver, paylaşımdan sonra muhalif medya ve trol ordusunun kendisine ve ailesine hakaretler yağdırdığını ifade ederek, "Seçimlerden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza yargılanacaksın demekten gocunmayanlar bunları söyleyince düşünce özgürlüğü oluyor biz söyleyince Tırşik oluyoruz. Tarafıma yüzlerce onurumu, gururumu zedeleyici aileme varıncaya kadar ağır hakaret ve ölüm tehdidi aldım. Yiğit yiğitle olur korkak korkakla olurmuş. Biz yiğit başkanımızla yola devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı kimseye yedirmeyiz" diye konuştu.