Barış Atay’a “yargılanacaksın” diyen üniversite öğrencisi ölümle tehdit edildi

TROL ORDUSU SALDIRDI

Mehmet Rıdvan Tanrıöver, paylaşımdan sonra muhalif medya ve trol ordusunun kendisine ve ailesine hakaretler yağdırdığını ifade ederek, "Seçimlerden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza yargılanacaksın demekten gocunmayanlar bunları söyleyince düşünce özgürlüğü oluyor biz söyleyince Tırşik oluyoruz. Tarafıma yüzlerce onurumu, gururumu zedeleyici aileme varıncaya kadar ağır hakaret ve ölüm tehdidi aldım. Yiğit yiğitle olur korkak korkakla olurmuş. Biz yiğit başkanımızla yola devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı kimseye yedirmeyiz" diye konuştu.