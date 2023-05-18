Beyoğlu’nda çırkın provokasyon: Başkan Haydar Yıldız ve Türk Bayrağı taşıyanlara saldırdılar

Seçim çalışmaları kapsamında Okmeydanı'nda temaslarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eşi Seyhan Yıldız ve beraberindekiler PKK yandaşı bir grubun saldırısına uğradı.Ellerinde Türk bayrakları bulunan kadınların üzerine yürüyüp küfür eden provokatörler, zafer işareti yaparak "Burada size konuşma yaptırmayız" dedi. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler büyük tepki çekti. İstanbul Emniyeti, provokatörlerin kimliklerini tespit edebilmek için görüntüleri detaylı bir şekilde incelemeye aldı.