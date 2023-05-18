CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma açıldı

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kumbağ ilçesindeki otellerde misafir ettiği depremzedeleri kapı dışarı etmesi sonrası, İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "11 vilayeti etkileyen deprem felaketinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.