Haberler Gündem Haberleri CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar
Giriş Tarihi: 19.5.2023 00:24 Son Güncelleme: 19.5.2023 00:32

CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, katıldığı canlı yayında, HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu destekçikleri tarafından ortaya atılan 'Oylar çalındı' iddialarını net bir dille yalanladı. Tuncay Özkan, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez." ifadelerini kullandı.

CHP’li Tuncay Özkan’dan ’Oylar çalındı’ iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

CHP'Lİ ÖZKAN'DAN 'OYLAR ÇALINDI' İDDİALARINA YALANLAMA

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasınına ardından Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından ortaya atılan 'Oylar çalındı' iddilarına ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"BUNLAR KAOS OLSUN DİYE YAPILAN MANİPÜLASYONLAR"

CHP'li Tuncay Özkan canlı yayınında kendi tabanının 'Oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. Genel Başkanımızın dediği gibi, CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından ortaya atılan "Kazanıyoruz, öndeyiz" manipülasyonlarının ardından özellikle sosyal medyada "Oylarımız çalındı, sokağa çıkalım" şeklinde ifadelerle provokasyonlara zemin hazırlanmıştı.

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CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar
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