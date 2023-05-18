CHP’li Tuncay Özkan’dan ’Oylar çalındı’ iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.
CHP'li vatandaşların "Oylarımız çalındı" iddiasına, CHP'li Tuncay Özkan'dan yalanlama geldi:— Sabah (@sabah) May 18, 2023
Bunlar kaos olsun diye dışarıdan yapılan manipülasyonlar. pic.twitter.com/cdIcsiB7Gb
CHP'Lİ ÖZKAN'DAN 'OYLAR ÇALINDI' İDDİALARINA YALANLAMA
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasınına ardından Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından ortaya atılan 'Oylar çalındı' iddilarına ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.