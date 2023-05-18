Devlet Bahçeli’den depremzedelere yönelik hakaretlere tepki: Affedilemez bir alçaklık

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının, tam bağımsızlık meşalesini tutuşturan ilk kıvılcım, vatanın kurtuluşuyla birlikte Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş istikametine atılan ilk adımı olduğunu belirtti.

"MİLLİ MÜCADELE YALNIZCA SİLAHLA YAPILMADI"

Türklüğün makus talihinin 104 yıl önce Samsun kıyılarından Anadolu'ya dalga dalga uzanacak mücadele ruhuyla değiştiğini vurgulayan Bahçeli, Türk milletinin, kutlu varlığına ve tarihi haklarına yüksek bir fedakarlık ahlakıyla sahip çıktığını, bu kapsamda tek yanlı ve aleyhe işleyen müzakere ve mütareke dayatmalarını cesaretle reddettiğini kaydetti.

Bahçeli, Milli Mücadele'nin yalnızca silahla, yalnızca sahnelenen kahramanlıklarla, yalnızca "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla olmadığını, asırlara sari akılla, usta siyasi manevralarla, emsalsiz stratejik kararlarla, kuşkusuz sabrın ve sebatın imkanlarıyla kazanıldığını vurguladı.

Devlet Bahçeli, Samsun'dan itibaren muazzam bir heyecanla yakılan Milli Mücadele ateşinin her şeyden önce hatırı sayılır bir zamanın mahsulü olan fikri demlenme ve hazırlık sürecinin imrenilecek sonucu olduğunu belirtti.

Tecessüm eden milli mukavemetin Amasya Genelgesi'yle yol haritasının çizildiğini anlatan Bahçeli, Sivas ve Erzurum Kongreleriyle demokratik gücün devşirildiğini, 23 Nisan 1920'de de TBMM'nin açılmasıyla beraber maşeri vicdanda kök salındığını ifade etti.

Bahçeli, 19 Mayıs 1919 tarihi ile gelişen ve genişleyen olaylar zincirini müteakiben, ümitsizliğin seline kapılmış milli ülkülerin dirilmekle kalmayarak, istiklal ve istikbal namusu cansiparane şekilde müdafaa edildiğini, Türk milletinin karanlığın en koyu anında parlak geleceğini hayalden gerçeğe dönüştürdüğünü vurguladı.