Eski vekilden, seçmene hakaret

Şirin Payzın'ın moderatörlüğünü yaptığı "Sözüm Var" adlı yayında seçim öncesi sokak röportajları masaya yatırıldı. Programda konuşan Şirin Payzın'ın, "Biz mesela sokak röportajlarında ne gördük? İnsanlar Anadolu'da TRT izliyor. Zaten medyanın yüzde 99'u yandaş ve onları dinliyorlar. Mecburen böyle Havaalanlarında bile kendi kanalları açık.İşte A Haber, A Spor, 'A' bilmem ne? Ne kadar 'A' varsa, başka kanallar yaşamıyor. Dolayısıyla sokak röportajlarında hep 'Bu işi de çözerse, Erdoğan çözer' deniliyor." dedi.

Bunun üzerine CHP'li Hurşit Güneş, "Nereden çözecek, adam cahil" şeklinde yorumda bulundu. Güneş'in hakareti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Çoğu kullanıcı eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğlu olan eski Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'e aynı uslüpta yorumlar yaparak tepki gösterdi.