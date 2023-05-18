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Giriş Tarihi: 18.5.2023 18:53 Son Güncelleme: 18.5.2023 19:27

Eski vekilden, seçmene hakaret

Halk TV'de yayınlanan programda Cumhurbaşkanı'na oy verenleri eleştiren Şirin Payzın'ın, “Anadolu insanı 'Bu işi çözerse, Erdoğan çözer' diyor” şeklindeki konuşmalarına CHP'li Hurşit Güneş, ”Nereden çözecek, adam cahil” şeklinde hakaretle cevap verdi. Bu cevap kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.

ABBAS ÇAKAR
Eski vekilden, seçmene hakaret

Şirin Payzın'ın moderatörlüğünü yaptığı "Sözüm Var" adlı yayında seçim öncesi sokak röportajları masaya yatırıldı. Programda konuşan Şirin Payzın'ın, "Biz mesela sokak röportajlarında ne gördük? İnsanlar Anadolu'da TRT izliyor. Zaten medyanın yüzde 99'u yandaş ve onları dinliyorlar. Mecburen böyle Havaalanlarında bile kendi kanalları açık.İşte A Haber, A Spor, 'A' bilmem ne? Ne kadar 'A' varsa, başka kanallar yaşamıyor. Dolayısıyla sokak röportajlarında hep 'Bu işi de çözerse, Erdoğan çözer' deniliyor." dedi.

Bunun üzerine CHP'li Hurşit Güneş, "Nereden çözecek, adam cahil" şeklinde yorumda bulundu. Güneş'in hakareti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Çoğu kullanıcı eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğlu olan eski Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'e aynı uslüpta yorumlar yaparak tepki gösterdi.

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Eski vekilden, seçmene hakaret
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