Hata CHP sisteminde, itiraz ise YSK’ya!

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN 'KILIÇDAROĞLU ÖNDE' MANiPÜLASYONU

Seçim gecesi ise bilindik bir tiyaro sahneye kondu. Büyük farkla geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu "Öndeyiz" diye paylaşım yaptı. Ekranlara çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'nun oy sayımında önde olduğunu ifade etmekten geri durmadı.

BAY KEMAL'i CUMHURBAŞKANI İLAN ETTİLER

Hatta Ekrem İmamoğlu seçimler henüz belli olmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan etti.