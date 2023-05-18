İzmir’i yine sel aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden yaptığı uyarı yine fayda etmedi. İzmir'de altyapı yetersizliği yine su baskınlarına neden oldu. Dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış başta Konak ilçe sınırları içinde yer alan Tarihi Kemeraltı Çarşısı olmak üzere kentin bir çok kesiminde su baskınlarına neden oldu. Zaman zaman dolu yağışının da yaşandığı kentte ulaşım bazı noktalarda durma noktasına geldi.

10 YILDIR BİR TÜRLÜ TAMAMLANAMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 10 yılı aşkın süredir bir türlü bitiremediği Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki altyapı çalışmaları nedeniyle vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Tarihi çarşı yağan sağanak yağış nedeniyle deyim yerindeyse göle dönerken çok sayıda işyeri de sular altında kaldı. Esnaf su basan dükkanlarını kendi imkanları ile temizlemeye çalışırken bir türlü bitmeyen altyapı çalışmalarına da isyan etti. "Yazın toz topraktan, kışın da yağmur çamurdan bıktık" diyen esnaf bir an önce bu çile sona ersin artık yeter" dedi.

SOKAĞA SOĞAN EKMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi çarşıda yürütülen çalışmaların bir türlü tamamlanamamasını protesto eden esnaf iki aydır kazılı durumdaki yola soğan ekmişti. Altyapı çalışmaları nedeniyle işlerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten esnaf Başkan Soyer'e tepti göstermişti.