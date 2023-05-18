Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu’nun göreve getirdiği Devrim Barış Çelik “devlet terörü” demiş!
Giriş Tarihi: 18.5.2023 16:52 Son Güncelleme: 18.5.2023 17:15

Kılıçdaroğlu’nun göreve getirdiği Devrim Barış Çelik “devlet terörü” demiş!

6’lı koalisyonun ve ortağı HDP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevinden alması sonrasında yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik’i getirdi. Çelik’in 2015 yılındaki bir tweet'inde “devlet terörü” demesi sosyal medyadan tepkiyle karşılandı. Çelik ise tepkilerin ardından iletisini sildi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kılıçdaroğlu’nun göreve getirdiği Devrim Barış Çelik “devlet terörü” demiş!

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklentilerin altında bir oy alınca CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevinden alınmıştı. Görevinden istifa ettiğini duyuran Adıgüzel'in yerine kimin geçeceği merakla bekleniyordu. Kılıçdaroğlu, Adıgüzel'in yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik'i görevlendirdi.

ŞAVŞAT'TAKİ OLAY İÇİN "DEVLET TERÖRÜ" DEMİŞ!

Çelik'in göreve atanması sonrasında ise sosyal medyadan geçmişte attığı bir ileti gündem oldu. 2015 yılında Twitter'dan yazdığı mesajında "Şavşat katliamının yıldönümünde devlet terörüyle ölümsüzleşen devrimcileri saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilen Devrim Barış Çelik'in ise bu olayı devletin yaptığını öne sürmesi ve "devret terörü" demesi sosyal medyadan tepkiyle karşılandı. Çelik ise tepkilerin ardından iletisini sildi.


DHKP-C talimatıyla açlık grevine başlayan ve ölen İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ebru Timtik'in ardından da paylaşım yapan Çelik, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu’nun göreve getirdiği Devrim Barış Çelik “devlet terörü” demiş!
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