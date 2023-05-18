Kılıçdaroğlu’nun göreve getirdiği Devrim Barış Çelik “devlet terörü” demiş!

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklentilerin altında bir oy alınca CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevinden alınmıştı. Görevinden istifa ettiğini duyuran Adıgüzel'in yerine kimin geçeceği merakla bekleniyordu. Kılıçdaroğlu, Adıgüzel'in yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik'i görevlendirdi.