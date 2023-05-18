Muharrem İnce’ye kaset kumpasında CHP’li ismin ifadesi ortaya çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin paylaşılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 şüpheli hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' 'Sahte özel belgeyi bilerek kullanma' 'Şantaj', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan aralarında Avrasya Araştırma Şirketi Kurucusu Kemal Özkiraz'ın da bulunduğu 11 şüpheliden Ozan Özgür Doğru, Mehmet Galoğlu ve Salim Faruk Kızılırmak tutuklandı.

ÖZKİRAZ 'ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDE'

Kemal Özkiraz, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı hakaret içerikli paylaşımına yönelik eleştiri niteliğinde olduğunu kendisini takip eden kitlenin hakareti kaldırabilecek bir kitle olmadığını, 'Gaftici Fethi'nin esprili bir paylaşım olduğunu öne sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Mehmet Galoğlu, Twitter hesabından dekontu paylaştığını, müstehcen görüntüsünün ise kimden geldiğini hatırlamadığını söyleyerek, "H.E.'ye Whatsapp'tan fotoğrafımı göndermek istedim ancak yanlışlıkla bu videoyu da elim çarpmış ve göndermişim. Whatsapp uygulamasında komşu Celal olarak kayıtlı olan kişi arkadaşım, söz konusu video ile birlikte altındaki metni ben yazmadım, bana bu şekilde gönderildi ben de Celal isimli arkadaşın böyle bir görüntü var mı diye bana sorması üzerine videoyu kendisine gönderdim" dedi. Salim Faruk Kızılırmak, müstehcen görüntülerin olduğu videoyu paylaştığını ancak görüntüdeki kişinin Muharrem İnce olmadığını kaydetti.

'YALANCILAR DERNEĞİ'NDE PAYLAŞTILAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak görev yapan Veli Koçak ifadesinde Ankara Kuşu olarak bilinen Oktay Yaşar'ı tanıdığını, Yalancılar Derneği kısaltması olan 'Yal-Der' isimli Whatsapp grubunda, CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru'nun müstehcen içerikli bir video paylaştığını ifade ederek, "Oktay Yaşar yolda kaldığını aracının bozulduğunu elektronik bir şey almam gerektiğini söyledi. Bunun neye ilişkin olduğunu bilmiyorum daha sonra buna gerek olmadığını dinlenme tesisinde bulunduğunu ve kendi yanına gitmem gerektiğini söylemesi üzerine zaten bu cihazları almadım. Daha sonra Oktay'ı alıp geldim Ankara'da bıraktım. Oktay eşinin aracını bana kullanmam ve eşine iade etmem amacıyla verdiğinde telefonu da uçak moduna alarak torpido gözüne koydum. Ankara kuşunun Twitter şifresini bilmiyorum" dedi.

Ozan Özgür Doğru ise, Yal-Der isimli Whatsapp gurubunun arkadaşları ile muhabbet ettikleri bir grup olduğunu 'Yalancılar Derneği'nin kısaltması olduğunu, başka bir gruptan gelen söz konusu videoyu bu grupta paylaştığını öne sürdü.