Mustafa Sarıgül HDP desteği ile seçilmiş

2018 yılının Haziran ayında yapılan seçimlerde Erzincan'dan 7.615 oy alarak toplam oyların yüzde 5'ini alan HDP,14 Mayıs seçimlerinde ise Yeşil Sol Parti ile girdiği seçimlere bu oranını yüzde 1.3'e düşerdi. Oy sayısını 2 bin 77'ye düşüren HDP'nin oyları direk Sarıgül'e giderken, CHP, 37 bin olan oyunu 57 bine çıkardı.

İYİ Parti'nin aday çıkarmadığı Erzincan'da 2018'de alınan yaklaşık 6 bin 500 oyda Sarıgül'ün kazanmasında rol oynadı.