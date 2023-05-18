Haberler Gündem Haberleri Mustafa Sarıgül HDP desteği ile seçilmiş
Giriş Tarihi: 18.5.2023 09:07 Son Güncelleme: 18.5.2023 09:14

Mustafa Sarıgül HDP desteği ile seçilmiş

Erzincan’dan CHP listesinden milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül’ün kentte HDP’nin oylarını alarak meclise gittiği ortaya çıktı. Kentte HDP’nin oylarının daha önceki seçime göre 5’te bire düştüğü bu olayları Sarıgül’e gittiği anlaşıldı. Sarıgül yine de 56 bin oyla AK Parti’nin oy sayısının gerisinde kaldı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Mustafa Sarıgül HDP desteği ile seçilmiş

Erzincan'da istifa ettiği ve parti kurarak ayrıldığı CHP kadrolarından liste başı seçimlere giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, baba ocağı İliç'te dahi büyük bir oranla rakibi deneyimli bürokrat Süleyman Karaman'a oy kaptırdı.

İliç'te Erzincan gibi Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi. Geçtiğimiz seçimde AK Parti'den 2 olan milletvekili sayısı ise kentte 1'e düşerken, Sarıgül'ün kentteki seçmen istatistiklerine göre HDP'nin oyları ile seçimi kazandığı görülüyor.

2018 yılının Haziran ayında yapılan seçimlerde Erzincan'dan 7.615 oy alarak toplam oyların yüzde 5'ini alan HDP,14 Mayıs seçimlerinde ise Yeşil Sol Parti ile girdiği seçimlere bu oranını yüzde 1.3'e düşerdi. Oy sayısını 2 bin 77'ye düşüren HDP'nin oyları direk Sarıgül'e giderken, CHP, 37 bin olan oyunu 57 bine çıkardı.

İYİ Parti'nin aday çıkarmadığı Erzincan'da 2018'de alınan yaklaşık 6 bin 500 oyda Sarıgül'ün kazanmasında rol oynadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa Sarıgül HDP desteği ile seçilmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA