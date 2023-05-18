Mustafa Sarıgül HDP desteği ile seçilmiş

Erzincan'da istifa ettiği ve parti kurarak ayrıldığı CHP kadrolarından liste başı seçimlere giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, baba ocağı İliç'te dahi büyük bir oranla rakibi deneyimli bürokrat Süleyman Karaman'a oy kaptırdı.
İliç'te Erzincan gibi Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi. Geçtiğimiz seçimde AK Parti'den 2 olan milletvekili sayısı ise kentte 1'e düşerken, Sarıgül'ün kentteki seçmen istatistiklerine göre HDP'nin oyları ile seçimi kazandığı görülüyor.
2018 yılının Haziran ayında yapılan seçimlerde Erzincan'dan 7.615 oy alarak toplam oyların yüzde 5'ini alan HDP,14 Mayıs seçimlerinde ise Yeşil Sol Parti ile girdiği seçimlere bu oranını yüzde 1.3'e düşerdi. Oy sayısını 2 bin 77'ye düşüren HDP'nin oyları direk Sarıgül'e giderken, CHP, 37 bin olan oyunu 57 bine çıkardı.
İYİ Parti'nin aday çıkarmadığı Erzincan'da 2018'de alınan yaklaşık 6 bin 500 oyda Sarıgül'ün kazanmasında rol oynadı.