TCG Anadolu gemisi 19 Mayıs’ta gelin gibi süslenip ziyaretçilerini bekleyecek

İstanbul'da iki kez ziyarete açıldığı dönemde 140 binden fazla insanın ziyaret ettiği TCG Anadolu'nun İstanbul'a üçüncü kez demir almasıyla bu ziyaretçi sayısının dahada artacağı kaydedildi. İstanbul Sarayburnunda TCG Anadolu gemisi 2 haftalık sürede 140 binden fazla ziyaretçi tarafından gezilirken 3 Mayıs tarihinde İzmir Alsancak Limanında ise 12 zgünlük sürede 149 bin 865 kişi ziyaret etmişti. İzmir'in ardından tekrar 3. kez İstanbul Sarayburnu'na demirleyen TCG Anadolu gemisinin ziyarete açılması ile birlikte vatandaşlar yağışlı havaya rağmen ziyaret akınını sürdürdüler. TCG Anadolu gemisini ziyaret etmek isteyenler havanın yağışlı olmasından dolayı turnikelerden geçtikten sonra kayıt çadırında bekletilip topluca gemiye alındılar.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu İstanbulluların tekrar ziyaret etmesi için 19 mayıs Gençlik ve Spor Bayramında bayraklarla süsleyeceği ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'yu görme imkanı tanıyacağı kaydedildi.

"TCG ANADOLU'NUN KARDEŞİ OLACAK TCG TRAKYA ANADOLU'YU BEKLİYORUZ"

İstanbul'a 3. kez demirleyip ziyarete açılan TCG Anadolu gemisini ziyaret eden emekli Jandarma Astsubayı Mustafa Tekin, geminin teknolojinin üst seviyesi olduğunu belirterek, "Ben yıllarımı Orduda geçirdim. Abimde denizciydi. Böyle bir gemi Türkiye'ye çok yakışıyor. Böyle bir geminin yerli ve milli olması bizim mühendislerimiz tarafından yapılması ayrı gurur verici bir sevinç kaynağıdır. İlk gezintiye açıldığında gelememiştim. Şimdi kısmet oldu gezdim gördüm ve ne kadar yüksek bir teknoloji olduğunu görerek gurur duydum. Yapana emeği geçenlere teşekkür ediyorum minnetlerimi sunuyorum. Bizi gururlandırdılar. Anadolunun kardeşini bekliyoruz Yani Trakya Anadolusunu bekliyoruz. Onu da yapabileceğimize inancımız tamdır. Bunu gördüysek onu da inşallah görürüz" dedi.

Mustafa Tekin'in oğlu Fizyoterapist Mehmet Orkun Tekin, "Milli savaş gemimizi gezip gördük gururlandık. Harika bir duygu. Bu bir başlangıç olacaktır. Bunun devamı gelecektir. Bu gölkemli gemi bizim geleceğimizin gençlerimizin güvencesidir. Artık dünya ülkelerine karşı başımız dik ve güvencimiz sağlamdır. Daha da iyilerinin yapılacağına inancımız tamdır. Bu gemi bizim ne kadar ileri teknolojiye sahip olduğumuzu göstermektedir. Bizi de o kadar gururlandırmaktadır" diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği geminin tam İstanbulluların doyasına gezmesi için bir süre açık kalacağı kaydedildi.