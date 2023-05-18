Tepe isme nokta operasyon

PKK'NIN dağ kadrolarına finansal destek sağlayan PKK/YPG'nin Kobani sözde ekonomi sorumlusu Cudi Agit kod adlı Tuba Karakoç, MİT'in Ayn-İsa bölgesindeki operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Zin Kobani ve Cudi Agit kod adlarını kullanan Tuba Karakoç, 2013'te terör örgütüne katıldı. Türkiye'de eylem yapmak için gönüllü kadrolarda yer aldı. Irak'ın Mahmur bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra Suriye'ye gönderilen terörist, güvenilir bir kadro olarak görülmesinden dolayı son olarak Suriye'de PKK/YPG Ayn El Arap Ekonomi Sorumluluğu görevine getirildi. Dağ kadrolarına finansal destek sağlamak üzere sık sık Irak'a gidip geldiğini belirlenen teröristin kullandığı güzergâhlar tespit edildi. Yine dağ kadrolarına finansal destek için Suriye'de Sırrin beldesi ile Ayn İsa arasında bir bölgede iken saha ajanlarının anlık bilgi vermesi üzerine terörist, MİT'in yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.