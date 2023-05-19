Bakan Karaismailoğlu: Teröristlerle iş birliği yapanların maskelerini 28 Mayıs’ta siz indireceksiniz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ,AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile AK Parti Of İlçe teşkilatıyla bir araya geldi. Burada açıklama yapan Karaismailoğlu, daha çok gönüle gireceklerini belirtti. Karaismailoğlu, "Of'a yüzde 90'lar yakışır. O yüzde 90'ları aldığımızda birileri 'of' olacak" ifadelerini kullandı.

KANDİL'DEN İŞARET EDEN PARMAKLARI MASKELERLE KAPATAMAZLAR

Birlik ve beraberlikle 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Her zaman milletin derdiyle dertlendik ve dertlenmeye de devam edeceğiz. 4 tane vatan sevdalısı arkadaşımızla birlikte Trabzon'umuzu, Of'umuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edeceğiz. Karşımızda teröristlerle iş birliği yapan ittifaklar durmuyorlar. Daha dün Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenler, bugün başka maske takıp milletin önüne çıkıyorlar. O maskeleri 28 Mayıs'ta siz indireceksiniz. Bu maskeleri milletimiz iyi tanıyor. Kandil'den işaret eden parmakları o maskelerle kapatamazlar" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, MHP ve Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, ayrıca AK Parti Çaykara ve Dernekpazarı ilçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür eden Bakan Karaismailoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için daha güçlü destek istedi.