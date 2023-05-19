Son dakika! Başkan Erdoğan’dan yurt dışı seçmene 28 Mayıs mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında yaşayan seçmene çağrıda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz.