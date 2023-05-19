CHP’li Başkan depremzedelere kin kustu: Beter olun, aç ölün, pisliğinizde boğulun...

ERDOĞAN FARK ATTI, CHP'LİLER FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA DEĞİL DEPREMZEDELERE KESTİ

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Seçimlerin ilk turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,5 oy alarak rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyondan fazla fark attı. Erdoğan'a en güçlü destek de deprem bölgesinden geldi. Erdoğan'a, "Bir kez daha sana güveniyoruz." mesajı veren depremzedeler CHP'lilerin hedef tahtasına oturdu. CHP'li fenomenler ve sosyal medya hesapları depremzedeleri demokratik haklarını Erdoğan'dan yana kullanmaları gerekçeleri ile hedef aldı. Hakaretler, küfürler, tehditler havada uçuştu.

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"ERDOĞAN'A OY VERENLERE HARAM ZIKKIM OLSUN"

Almanya'da dönercilik yaptığını belirten bir sosyal medya kullanıcısı, "Deprem bölgesindekiler buraya bir gelsin... Sizler alçak ve şerefsizsiniz. Gittiniz oyunuzu ona verdiniz. Bunu Erdoğan'a oy verenlere diyorum. Ben sizin evlatlarınıza yaşıtlarınıza acıyorum. Ben Almanya'da dönerciyim. Kendi cebimden size 12 bin Euro para gönderdim. Zıkkım olsun! Erdoğan'a oy verenler haram zıkkım olsun." gibi skandal ifadeler ile depremzedelere hakaret etti.

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"SİZİ KAZANIRSAK AFFEDERİZ, KAZANAMAZSAK SONSUZA KADAR BÖYLE..."

Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve Erdoğan'a oy verdikleri için depremzedelere hakaretler yağdıran Ayşegül Didem Doğan, "Biz basar gideriz. Biz hayatımızı kurtarırız. Ama siz bundan sonra 'Deprem oldu açız bizim için para toplayın…' Al… Türk halkı sizin için bir şey yapmaz bundan sonra. 'Nereye oy verdin?' diye sorar. Giysi kıyafet para ne gerekiyorsa gönderdik. Maymun gözünü açtı. Bundan sonra siz benim için yoksunuz. Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanırsak affederiz. Kazanmazsak sonsuza kadar böyle. Ben bir CHP'li olarak Amerika'da gezerken karşıma bir AKP'li olarak çıkıp yardım istemeyin. Artık indirilmesi gereken bir adama inat olsun diye bu vatanı satıp oy verdiniz. Asıl vatan hainlerinin kim olduğunu biliyoruz biz. Biz seçime bakıyoruz seçime biz laf adamı değiliz neticeye bakıyoruz garibanlar. İster yazın ister çizin k……. yırtın, gülün. Bunlar bir şey ifade etmiyor." ifadelerini kullanmıştı.