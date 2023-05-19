‘Desteğim Erdoğan’a diyerek Demokrat Parti’den istifa etti

Nahit Günay yaptığı açıklamada "Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum. 26. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Mehmet Demir bir süredir şahsıma yuvaya dön telkininde bulunuyordu. Bugün artık şahsi ikballerimiz yerine ülke menfaatini düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Gerek Sayın Mehmet Demir'in uğraşı gerek ailemin ve yakın çevremin telkini ve gerekse ülke menfaatini düşünerek 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim. Aldığım bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyor tüm dostlarımı da Sayın Erdoğan'a destek vermelerini temenni ediyorum "dedi.