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Giriş Tarihi: 19.5.2023 19:17

‘Desteğim Erdoğan’a diyerek Demokrat Parti'den istifa etti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme sözü veren  Demokrat Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanı Nahit Günay ‘Desteğim Erdoğan’a diyerek partisinden istifa etti

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
‘Desteğim Erdoğan’a diyerek Demokrat Parti’den istifa etti

Nahit Günay yaptığı açıklamada "Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum. 26. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Mehmet Demir bir süredir şahsıma yuvaya dön telkininde bulunuyordu. Bugün artık şahsi ikballerimiz yerine ülke menfaatini düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Gerek Sayın Mehmet Demir'in uğraşı gerek ailemin ve yakın çevremin telkini ve gerekse ülke menfaatini düşünerek 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim. Aldığım bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyor tüm dostlarımı da Sayın Erdoğan'a destek vermelerini temenni ediyorum "dedi.

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‘Desteğim Erdoğan’a diyerek Demokrat Parti'den istifa etti
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