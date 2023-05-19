Hablemitoğlu davasında flaş gelişme: Tüm sanıklar tahliye edildi

Ankara'da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem'in 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirmek', emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek'in ise 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in 'Suç örgütüne üyelik' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Sanıklar Fikret Emek, Enver Altaylı ve Levent Göktaş ise tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlanırken, Hablemitoğlu'nun ailesi de duruşmaya katıldı.

SANIKLARIN KULLANDIĞI YURTDIŞI HATLAR TESPİT EDİLSİN

Cumhuriyet savcısı Zafer Ergün, tanık beyanlarının ardından ara karara yönelik mütalaasını sundu. Savcı Ergün, sanıklardan Göktaş ve Emek'in 16 Aralık 2002'de patates hat diye tabir edilen operasyonel hatlar üzerinden Mumcuoğlu'nun kullandığı patates hattı aradığını, söz konusu hattın 17 Aralık 2002'den sonra kullanılmadığını kaydetti. Ergün, yurt dışından alınan hatların Türkiye'deki baz verilerinin tespit edilemediğini belirterek, sanıkların kullandığı belirlenen hatların incelenmesi ve dava dosyasına kazandırılması talebinde bulundu. 14 Aralık 2002'de Hablemitoğlu'nun Eskişehir Atatürkçü Düşünce Derneğinde katıldığı konferansın kamera kayıtlarının dava dosyasına kazandırılmasını talep eden Savcı Ergün, Hablemitoğlu'nu izleyen ya da keşif yapan şüpheli kişi ya da kişilerin olup olmadığına ilişkin görüntülerin incelenmesini istedi.

MAHKEME BÜTÜN SANIKLARI TAHLİYE ETTİ

Emekli albay Hasan Atilla Uğur, Gazeteci Yasemin Güneri'nin de aralarında bulunduğu isimlerin tanık olarak dinlenmesi gerektiğini belirten Ergün, bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz olacağı gerekçesiyle tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı talebinde bulundu. Mahkeme heyeti müzakerenin ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme Levent Göktaş, Enver Altaylı, Nuri Gökhan Bozkır, Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Fikret Emek'in, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Dosyada tutuklu sanık kalmazken, tutuksuz yargılanma kararı verilen sanık Altaylı, daha önce FETÖ üyeliği ve casusluk suçlarından hapis cezası aldığından cezaevinden tahliye edilmedi.