Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kılıçdaroğlu’na tepki: 14 Mayıs’tan sonra aniden milliyetçi kesildin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Tarsus İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kente hizmet etmek için gönderilmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mersin'e ilk geldiği andan itibaren kendisini sahiplenen teşkilat üyelerine ve vatandaşlara teşekkür eden Nebati, "Tarsus bereketli, efsanevi bir şehir. Bugün, burada sizlerle beraber alacağımız kararlar, yürüyeceğimiz bu yol arkadaşlığı inşallah bizim bereketimize bereket katacaktır." diye konuştu.

Nebati, millet için ilçeye asırlık eserler kazandırmaya devam edeceklerini, bunun için hep beraber gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

Güçlü Türkiye'yi inşa edeceklerini vurgulayan Nebati, "Millet sevdasını, hizmet aşkını zırhtan elbise yapanları hiçbir kuvvet asla durduramaz. Vuslat yakındır. 14 Mayıs kına gecesiydi, 28 Mayıs düğün gecemiz olacak. Türkiye Yüzyılı'nı biz yazmaya devam edeceğiz. 21 yıldır nasıl yazdıysak inşallah önümüzdeki 5 yıl da yazmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.