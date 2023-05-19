İBB Arnavutköy’de Millet Bahçesi yapımını engellemek için ‘engellenme’ yalanına sarıldı

Önce yapımına engel olmaya çalıştınız. Şimdi de belediyemize ait alanda verdiğimiz yapım, bakım, plaj, cankurtaran hizmetlerimize, getirdiğiniz kamyon, iş makinesi ve adamlarınızla engel olmak için zorbalık yapıyorsunuz. Üstelik engellendiğinizi iddia ederek, yalan söyleyerek, gerçekten ayıp. 29 kilometrelik Karaburun-Yeniköy sahilinde yer mi bulamadınız da, 1 kilometre sahili olan Millet Bahçesi'ne çökmeye çalışıyorsunuz. Niyetiniz hizmetse buyurun koskoca sahil, ne istiyorsanız yapın. Hukuk mücadelemiz sürüyor; geç olsa da doğru ve haklı olan kazanır.