İBB Arnavutköy’de Millet Bahçesi yapımını engellemek için ‘engellenme’ yalanına sarıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı önceki gün sosyal medya hesabından AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok oy çıkan ilçelerden biri olan Arnavutköy Belediyesi'ne gerçek dışı ithamlarda bulundu.
Yazıcı, "İstanbul'da sıradan bir gün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 52 plajda sunduğu hizmetlerin bir ilçe belediyesi tarafından engellenme girişimine şahit oluyoruz. Arnavutköy Karaburun Plajı'nda vatandaşımız için hizmete sunduğumuz wc, duş, giyinme kabini ve cankurtaran hizmetinin dün geceden itibaren hukuksuz biçimde kaldırılma girişimine karşı yine her zamanki gibi mahkemede adalet arayışındayız. İstanbul halkına hizmet etmeye devam edeceğiz" iddiasında bulundu.
İBB yönetimi ise intikam siyaseti güderek Millet Bahçesi'nin yapımını engellemek amacıyla İBB tarafından bölgeye getirilen kamyonet, iş makinaları ve personelle engelleme girişiminde bulunduğu öğrenildi.
'ZORBALIK YAPIYORSUNUZ'
Yazıcı'nın iddialarına yönelik cevap veren Arnavutköy Belediyesi "Bu yerin mülkiyeti hazineye ait. Hazine, Arnavutköy Belediyesi'ne, plajın olduğu kısmı da içine alan 53 bin metrekare alanı, millet bahçesi yapılmak üzere tahsis etti. Asıl siz hukuksuzca, bize ait olan bir yerde çalışmalarımıza ve hizmetlerimize engel oluyorsunuz.
Önce yapımına engel olmaya çalıştınız. Şimdi de belediyemize ait alanda verdiğimiz yapım, bakım, plaj, cankurtaran hizmetlerimize, getirdiğiniz kamyon, iş makinesi ve adamlarınızla engel olmak için zorbalık yapıyorsunuz. Üstelik engellendiğinizi iddia ederek, yalan söyleyerek, gerçekten ayıp. 29 kilometrelik Karaburun-Yeniköy sahilinde yer mi bulamadınız da, 1 kilometre sahili olan Millet Bahçesi'ne çökmeye çalışıyorsunuz. Niyetiniz hizmetse buyurun koskoca sahil, ne istiyorsanız yapın. Hukuk mücadelemiz sürüyor; geç olsa da doğru ve haklı olan kazanır.