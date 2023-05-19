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Giriş Tarihi: 19.5.2023 19:53

Kemal Kılıçdaroğlu-Ümit Özdağ görüşmesi Meral Akşener'i rahatsız etti

7'li koalisyonun 14 Mayıs hezimetinin ardından sessizliğe gömülen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın saat 13.00'da partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapacak. Akşener'in özellikle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeden rahatsız olduğu iddia ediliyor.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Kemal Kılıçdaroğlu-Ümit Özdağ görüşmesi Meral Akşener’i rahatsız etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına her fırsatta karşı çıkan ve bu uğurda 4 günlüğüne masayı dağıtan Akşener, yarın bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşecek. Akşener'in özellikle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeden rahatsız olduğu iddia ediliyor. İYİ Parti'nin FETÖ'cülerin eline geçtiğini belirten Özdağ, 2021 yılında olaylı bir ihraç süreci esnasında partisinden istifa etmişti. Akşener'in basın toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelik bu rahatsızlığını dile getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU RAHATSIZLIĞI
Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'ın ayağına giderek destek talep etmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan arasındaki görüşmenin de Akşener'i üzdüğü öne sürülüyor. Yarınki toplantı ile 5 günlük sessizliğini bozacak olan Akşener, bu tutumu sebebiyle Millet İttifakı seçmenin eleştirilerine maruz kalmıştı. 14 Mayıs yenilgisi ve 28 Mayıs'a yönelik değerlendirmelerde bulunması beklenen Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik sert bir demeç verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu-Ümit Özdağ görüşmesi Meral Akşener'i rahatsız etti
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