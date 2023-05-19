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Giriş Tarihi: 19.5.2023 11:51

MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti

MHP Adana Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye paylaşımında bulundu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nihat Atlı, son yerel seçimlerde MHP'den Kozan Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı ancak seçilme yeterliliği olmadığı için mazbatasını alamamış, en çok oy alan o dönem Saadet Partisi'nden seçime giren ve geçtiğimiz ay AK Parti'ye geçen Kazım Özgan başkan olmuştu.

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik de sosyal medya hesabında "Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve MHP camiasına sabırlar diliyoruz" paylaşımında bulundu.

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MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti
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