Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
Giriş Tarihi: 20.5.2023 00:26 Son Güncelleme: 20.5.2023 00:37

SON DAKİKA | AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

Son dakika haberleri: İzmir AK Parti Milletvekili adayı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Aydın'a giderken yolda geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SON DAKİKA | AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

Son dakika haberine göre; Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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SON DAKİKA | AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
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