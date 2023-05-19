Suikast girişimi dediler CHP’nin paralı askeri çıktı

Ankara'da Tandoğan mitingi öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalığını yapan polisler, miting alanının fotoğrafını çeken bir kişiyi görünce durumu miting alanındaki Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine bildirdi. Gözaltına alınan Mutlu P. adlı emekli Özel Kuvvetleri mensubu sorgu için emniyete götürülürken, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, hemen Kılıçdaroğlu adına şikâyet dilekçesi hazırlayarak şüphelinin telefonuna el konulmasını, bağlantılarının araştırılmasını ve detaylı soruşturma yapılmasını istedi.Ancak Mutlu P. ifadesinde, kendisinin, bir güvenlik şirketi aracılığıyla miting alanlarındaki güvenlik zafiyetlerinin tespiti için 150 bin TL karşılığında CHP tarafından tutulduğunu anlattı. Mutlu P. ifadesinde, "CHP'nin güvenlik danışmanı olarak kimlik çıkarılırsa görev yapabileceğimizi söyledik. Detayları konuştuk. Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü ile konuştuk. Bu iş için aracı güvenlik firmasıyla 150 bin liraya anlaştık" dedi. Burhan A. kendilerine güvenlik kimliği verilmediğini belirtti.CHP'nin avukatı Celal Çelik, yakalanan kişinin CHP tarafından tutulan emekli asker olduğunun ortaya çıkmasının ardından Ankara Emniyeti'ne koştu. Çelik yeniden dilekçe vererek bu kez "Mutlu P. hakkında yapmış olduğumuz şikâyetin yanlış değerlendirmelere bağlı olduğu belirlenmiştir. Yaptığımız şikâyetten vazgeçiyoruz. Mutlu P.'nin ivedilikle serbest bırakılmasını, telefonun kendisine iadesini ve herhangi bir şekilde imajının alınmasına gerek duyulmamasını talep eder, bilgilerinize saygıyla sunarız" dedi.Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddialarını dile getiren muhalif medya ile birtakım çevrelerin yaptığı "suikast" çığırtkanlığının ise CHP'nin kendi tuttuğu elemanların suikast şüphelisi olarak yansıtılmasından dolayı çıktığı belirlendi. İfadeleri alınan şüpheliler sorgularının ardından serbest kaldı.