CHP’li Başkan depremzedelere kin kustu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimin ilk turunu kaybetmesinin ardından depremzedelere nefret kusan CHP'lilere bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sonra bu kez de CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeleri hedef aldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Doğan, seçim çalışmaları nedeniyle çocuklarıyla ilgilenemediğini ileri sürerek faturayı depremzedelere çıkardı. Paylaşımında, "Baharı getireceğiz, bayramlarını geri getireceğiz diye söz verdik. Siz ne yaptınız! Aldığınız 3 kuruş maaş kesilecek, haram yediğiniz paralar kesilecek korkusuyla gittiniz bu harami çetesine oy verdiniz" diyen Doğan, Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren depremzedelere hakaretler yağdırdı. Doğan'ın saygısız paylaşımına tepki gösteren AK Parti Ezine İlçe Başkanlığı ise yayımladığı kınama mesajında "CHP Ezine ilçe kadın kolları başkanının oy kullanan vatandaşlarımızı ve depremzede vatandaşlarımızı hedef alarak yaptığı aşağılayıcı paylaşımlarından dolayı kendisini esefle kınıyoruz. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz. Bu arada CHP yönetiminin paylaşımlarından sonra Doğan'ı görevinden aldığı bildirildi" dedi.