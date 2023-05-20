CHP’nın HÜDA PAR yalanı da fos çıktı

CHP'nin, üzerindeki PKK baskısını savuşturmak için HÜDA PAR üzerinden giriştiği hamleler bir bir boş çıkıyor. Son olarak HÜDA PAR'ın "Meclis'te yemin etmeyeceği" iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. HÜDA PAR Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin, muhalefetin ikinci tur seçimlerinde de HÜDA PAR üzerinden manipülasyona başvurduklarını belirterek, "HÜDA PAR'ın hukukun gerekliliğine uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin metnini okuyacağını" açıkladı. Şahin, "Herhangi bir kriz kavga ya da başka bir tarzımız söz konusu olmayacak. Yemin edilmeyeceği ve yemin edilmeyeceğinden dolayı ikna edilmeye çalışıldığı ve bundan dolayı ikinci turdan sonra yemin edileceği iddiasını ortaya attılar. Hiçbir doğruluk payı yoktur, böyle bir tartışma konusu yaşanmadı. Bu konuda bir talebimiz, iddiamız yoktur. CHP yalan hastalığına tutulmuş. HÜDA PAR, hak, hukuk ve adalet mücadelesi için Meclis'e gidiyor" dedi.